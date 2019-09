Cuba, mostra fotografica tesori Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 30 SET - Le bellezze di Calabria, il suo patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico, culturale e culinario in mostra a Cuba nell'ambito della Settimana di cultura italiana. Aprirà i battenti il prossimo 18 novembre nel Complesso monumentale di San Francesco di Assisi nel centro dell'Avana la rassegna organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Cuba. La mostra, in collaborazione con Filitalia International chapter di Vibo Valentia, presieduta da Nicola Pirone, che ha proposto alla Regione la partecipazione, si lega ai 500 anni di fondazione della città di Avana.

Attraverso le realizzazioni del fotografo Alfredo Cannatello, originario di Vibo ma residente dal 2001 a Cuba, sarà proposto un viaggio nelle 5 province calabresi per raccontare i tesori poco conosciuti della regione.

La mostra sarà composta di 40 stampe su tela 90X120 che raffigureranno il patrimonio culturale calabrese nelle sue molteplici forme e variazioni. Nell'occasione sarà proiettato anche un filmato dedicato alla Calabria.