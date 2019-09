Scoperta piantagione droga a Platì

(ANSA) - PLATI' (REGGIO CALABRIA), 27 SET - Una piantagione, all'interno della quale erano stati messi a dimora sessanta arbusti di canapa indiana è stata scoperta e distrutta dai carabinieri del Gruppo di Locri nel territorio di Platì. La piantagione, individuata con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori, era ubicata in un terreno demaniale in località "Rocce dell'Agonia" ed era composta da una piazzola e da più terrazzamenti. L'area, nascosta dalla vegetazione, era stata recintata.

Le piantine venivano annaffiate attraverso un sistema di irrigazione collegato alla rete idrica comunale e costituito da tubi di gomma in grado di estendersi su tutta l'area coltivata.

A poca distanza dalla coltivazione i militari hanno trovato anche un casolare adibito ad essiccatoio con all'interno circa 2.5 chili di marijuana essiccata e pronta ad essere immessa sul mercato.