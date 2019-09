Vertice Prefetti e Questori a Vibo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 26 SET - "Quello odierno rientra in una serie di incontri periodici dei Prefetti e dei Questori calabresi per analizzare le situazioni che interessano la regione, esaminando argomenti di interesse comune per poi adottare le opportune decisioni. Il confronto deve essere costante anche per capire le varie differenze che caratterizzano le province". Lo ha detto il prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, a conclusione del vertice tra i cinque rappresentanti istituzionali del Governo e i Questori della regione.

Le tematiche affrontate nel corso dell'incontro, ospitato nella Prefettura vibonese, hanno riguardato le azioni di Protezione civile, i fenomeni delle infiltrazioni mafiose, la sanità e l'immigrazione.

"Questi incontri - ha sostenuto il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino - servono per individuare una linea trasversale di operatività che sia servente al territorio".