Morano, revocata delibera Ecodistretto

(ANSA) - MORANO CALABRO (COSENZA), 26 SET - L'Ecodistretto non si farà: l'Amministrazione comunale di Morano Calabro ha revocato la delibera di Giunta con la quale candidava il territorio della cittadina del Pollino come sede dell'impianto.

A darne notizia è il Comune. La delibera che candidava il territorio ad ospitare l'impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata era stata approvata lo scorso 14 settembre e subito si era verificata una levata di scudi tanto di esponenti politici quanto di cittadini. L'ultima protesta ieri davanti al Municipio. "Sono stati giorni - affermano il sindaco Nicolò De Bartolo e i componenti dell'esecutivo - di grande passione e intensità. Avevamo preso questa decisione alla luce delle conoscenze e delle assicurazioni di cui disponiamo.

Crediamo, però, che il compito primario di un buon amministratore sia di fare la volontà del popolo e attuarla puntualmente. E' questa l'unica motivazione, e non altre, che ci spinge a revocare la delibera".