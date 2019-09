Ecco finali Trofeo Coni Kinder+Sport

(ANSA) - TORINO, 26 SET - E' una vera e propria mini olimpiade, con oltre tremila giovani tra i 10 e i 14 anni di tutta Italia impegnati in più di 40 discipline sportive. Si svolge da oggi a sabato, in Calabria, la sesta edizione delle finali nazionali del Trofeo Coni Kinder+Sport.

Le gare a Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro e Palmi. Il Trofeo è parte dell'attività promozionale che il Coni svolge sul territorio per avvicinare i ragazzi all'attività fisica e agli sport per avviarli a percorsi agonistici con un approccio multidisciplinare. Una grande occasione di crescita, socializzazione e condivisione multiculturale di esperienze tra i ragazzi, in linea con gli obiettivi del progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero Kinder Joy of Moving.