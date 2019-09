PaesiOnLine consiglia Cattolica Stilo

(ANSA) - CATANZARO, 25 SET - C'è anche la Cattolica di Stilo tra le mete consigliate dal sito web PaesiOnLine per una gita fuori porta in autunno.

"Questa chiesa - è detto nel testo che accompagna l'indicazione - è una delle maggiori testimonianze della dominazione bizantina in Calabria. Sebbene non abbia dimensioni imponenti, riesce ugualmente a colpire il visitatore, grazie alla sua posizione ai piedi del Monte Consolino, che sembra inglobare l'edificio all'interno del paesaggio".

PaesiOnLine è andato a caccia, anche in Calabria, di tesori nascosti tra mete ideali per una breve fuga dalla città tra borghi, piazze, statue e monumenti che meritano di essere visitati almeno una volta.