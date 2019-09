Presentati nuovi ufficiali Cc Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 SET - Sono stati presentati a Reggio Calabria i nuovi comandanti del Reparto operativo e del Gruppo speciale di Locri. Sono i tenenti colonnelli Massimiliano Galasso, 41 anni, proveniente dal Comando generale di Roma, dove é stato capo sezione del settore 'eversione e terrorismo', e Giovanni Capone, 43 anni, già in servizio nello Stato maggiore del Comando generale.

Presentati anche il maggiore Cristian Tedeschi, 35 anni, il capitano Luigi Garrì, 30 anni, e il capitano Fabrizio Macrì, di 32, destinati, rispettivamente, al comando delle Compagnie di Reggio Calabria, Bianco e Locri.

"Si tratta di colleghi - ha detto il comandante provinciale, colonnello Giuseppe Battaglia - che hanno avuto già modo di manifestare la propria competenza. La loro presenza in questo territorio segna la costante attenzione del Comando generale dell'Arma per una realtà difficile come quella reggina che richiede impegno e dedizione".