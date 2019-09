Successo per Horror Story Albergo Fate

(ANSA) - TAVERNA (CATANZARO), 23 SET - Sono stati più di 300 i partecipanti alla prima giornata dello spettacolo-tour itinerante "Horror Story", ideato dalla Compagnia CineTeatrale del Brigantino e diretto da Giovanni Dardano, svoltosi nell'Albergo delle Fate di Villaggio Mancuso. Il pubblico è stato guidato da un narratore che ha accompagnato i visitatori raccontando la storia spaventosa di chi vi ha soggiornato. A conclusione, una escape room: 7 minuti per scoprire gli indizi nascosti nella stanza e trovare la chiave.

Un tour che è stato anche un invito provocatorio. "Questo albergo - ha detto il narratore - ha attraversato periodi di gloria e di declino, ma non è mai stato vuoto. Noi siamo condannati a vivere in questi luoghi per sempre, siamo spiriti inquieti. Ma c'è ancora una speranza. Se un giorno questo albergo dovesse risorgere e tornare ai fasti di un tempo e questi luoghi tornassero a essere meta di turismo, noi tutti saremmo liberi di riposare finalmente in pace". Si replica il 29 settembre.