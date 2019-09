Spari contro serranda negozio a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 20 SET - Atto intimidatorio, la notte scorsa, ai danni di un negozio di illuminazione e materiale elettrico a Cosenza. Ignoti hanno esploso tre colpi di pistola, presumibilmente di grosso calibro, contro la saracinesca di un'attività commerciale di via Marconi, nel pieno centro della città.

Uno dei proiettili ha perforato la lamiera infrangendo la vetrina. L'intimidazione è stata scoperta stamani dal proprietario che ha presentato denuncia alla Polizia. non è la prima volta che il negozio viene preso di mira. Secondo quanto si è appreso, infatti, il titolare, in passato, aveva denunciato richieste estorsive.