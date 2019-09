Sequestrato 1,6 cocaina, un arresto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 SET - Un chilo e 600 grammi di cocaina sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che hanno anche arrestato, in "quasi-flagranza", il corriere, V.G., di 25 anni, del reggino.

Le unità cinofile della Compagnia Pronto impiego di Reggio, durante controlli al terminal degli aliscafi per il collegamento veloce Reggio-Messina, hanno trovato in un bagno della sala d'aspetto, uno zaino contenente due panetti di cocaina. Sono state subito visionate le immagini del circuito di videosorveglianza ed i finanzieri sono così risaliti al corriere. Una volta accertato che non si era imbarcato, i militari hanno iniziato le ricerche individuato il 25enne nelle strade prospicienti il porto di Reggio Calabria. Il giovane, dopo la convalida dell'arresto, è stato posto ai domiciliari.