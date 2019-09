Disoccupato su ciminiera a 150 metri

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 16 SET - Un disoccupato, Giuseppe Bosco, di 58 anni, sposato, di Corigliano Rossano, è salito, alle 4 della notte scorsa, sul terzo anello, ad un'altezza di 150 metri, di una delle due ciminiere dell'ex centrale termoelettrica Enel dell'area urbana di Rossano.

L'uomo, ex addetto alle pulizie della centrale Enel, in passato aveva lasciato il lavoro volontariamente, presumibilmente per svolgere un'altra attività. Ad oggi, non avendo trovato altra occupazione, chiede di poter lavorare con una delle ditte che attualmente si occupano dello smaltimento dell'amianto e della pulizia industriale e civile in attesa di realizzare un altro progetto sul sito dell'ex centrale ormai in disuso. Sul posto ci sono le forze dell'ordine.