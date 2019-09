Si smarrisce in Sila,rintracciato 60enne

(ANSA) - COSENZA, 15 SET - Si era inoltrato nei boschi e poi aveva smarrito la strada del ritorno. Brutta avventura, a lieto fine, per un uomo di 60 anni che ha trascorso la notte nei boschi del versante cosentino della Sila.

L'uomo, la cui posizione era già stata localizzata nella notte è stato raggiunto e soccorso dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza alle prime luci dell'alba. Già dalla serata di ieri quando era scattato l'allarme i vigili erano intervenuto con tre mezzi e una decina di operatori.

Dopo che è stato raggiunto dai soccorritori, l'uomo che non presentava particolari problemi se non i disagi per la notte trascorsa all'addiaccio, è stato affidato ai sanitari del 118 per i controlli del caso.