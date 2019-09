Coltivazione cannabis individuata da Ps

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 SET - Una coltivazione di cannabis è stata individuata da personale del Commissariato di Siderno della Polizia in un'area verosimilmente demaniale e a ridosso di un piccolo ruscello in località Maluventu di Grotteria. La scoperta è stata fatta nell'ambito del dispositivo di controllo del territorio "Kaulon", implementato nell'area ionica. Gli agenti hanno trovato circa 150 piante di cannabis in ottima condizione vegetativa, con altezza media di 1.5 metri.