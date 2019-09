Cdm scioglie Azienda sanitaria Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 12 SET - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma degli articoli 143 e 146 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e il contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente a una commissione di gestione straordinaria. Lo rende noto il comunicato stampa del Consiglio dei ministri. "La situazione della sanità in Calabria - ha affermato il ministro alla salute Roberto Speranza dopo la decisione del Consiglio dei ministri - è molto seria. Il rispetto rigoroso del principio di legalità sarà essenziale per aprire una stagione in cui il diritto alla salute venga effettivamente garantito".