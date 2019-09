Rifiuta esame tossicologico, denunciato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 SET - Sorpreso in auto con a bordo un grammo di marijuana, si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici all'ospedale ed è stato denunciato. E' accaduto a Vibo Valentia dove un pregiudicato di 23 anni, residente a Tropea, disoccupato, è stato fermato dai carabinieri della Sezione radiomobile di Vibo per un normale controllo ad un posto di blocco.

Notando l'atteggiamento un po' sospetto del giovane, i militari hanno provveduto ad effettuare una perquisizione all'interno dell'auto rinvenendo la sostanza stupefacente. Così, su espressa richiesta dei carabinieri, il giovane è stato invitato a sottoporsi agli esami tossicologici all'ospedale di Vibo. Al rifiuto è scattata quindi la denuncia e il ritiro della patente per la successiva sospensione.