Inaugurata nuova strada a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 11 SET - È stata aperta ufficialmente, alla presenza del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, la strada che collega il ponte di Calatrava e via Popilia "snodo che agevolerà notevolmente - è detto in una nota del Comune - tutta la viabilità cittadina, soprattutto in vista della partenza del nuovo anno scolastico in programma lunedì 16 settembre". "La città di Cosenza cambia - ha affermato Occhiuto - e l'Amministrazione comunale accompagna questa trasformazione urbana con i servizi di cui gli utenti necessitano. È per noi motivo di soddisfazione che questa zona un tempo periferica e degradata sia oggi non solo un'area riqualificata ma di effettiva congiuntura con il centro, divenendo a sua volta centro cittadino. Un segno dei tempi e un ulteriore segno di attenzione alla sostenibilità ambientale, considerando la realizzazione della pista ciclabile".

Il sindaco Occhiuto ha invitato le famiglie all'uso del trasporto pubblico e a non utilizzare l'automobile quando si tratta di percorrere brevi tratti.