Pistola in garage, arresto padre e figli

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 7 SET - Tre persone, padre e due figli, sono state arrestate da personale del Commissariato della Polizia di Gioia Tauro per il possesso di un'arma clandestina e del relativo munizionamento. Gli agenti Rispettivamente padre e due figli. Gli agenti, nel corso di controlli, hanno effettuato una perquisizione a casa di M.A., di 52 anni, di Gioia Tauro, M.G., di 24 e M.S., di 21, estesa anche al garage e all'attività commerciale dei tre, trovando un revolver privo di matricola e 22 cartucce cal. 380. i poliziotti hanno poi eseguito un controllo amministrativo al panificio di proprietà degli arrestati e, con l'ausilio di personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro e dell'Asp, sono state accertate violazioni igienico sanitarie e per lavoro irregolare, che hanno portato all'elevazione di contestazioni per illeciti amministrativi puntiti con sanzioni pecuniarie per un importo di circa 12.000 euro.