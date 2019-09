Frontale tra due auto, tre feriti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 7 SET - Tre persone sono rimaste ferite, una in maniera gravissima, nello scontro frontale tra due auto avvenuto sulla statale 106 nel comune di Condofuri. A causa dell'incidente, la strada è chiusa e si sono formate lunghe code di veicoli.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. La Polizia stradale sta indagando per accertare le cause dell'incidente.