Musei:Reggio,ad agosto 50mila visitatori

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 3 SET - Nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i Bronzi di Riace, nel corso della stagione estiva si é registrato un record d'ingressi. Nel solo mese di agosto i visitatori sono stati quasi 50 mila, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno.

Per il programma delle "Notti d'Estate", con le aperture serali del giovedì e del sabato, dalle 20 alle 23, con un biglietto speciale di tre euro e un ricco calendario di eventi in collaborazione con i partners alla valorizzazione, i visitatori sono stati oltre 3.600 nell'arco di tempo compreso tra il 4 luglio ed il 31 agosto.

"Sono molto soddisfatto - ha commentato il direttore del Museo, Carmelo Malacrino - perché il pubblico ha apprezzato la possibilità di visitare la nostra struttura in orari più adeguati alla vita nella stagione estiva e ha gradito l'offerta culturale delle iniziative che abbiamo proposto, su temi e per interessi diversi. È un premio per il lavoro e l'entusiasmo di tutto il personale".