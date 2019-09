In auto con 50 kg hashish, due arresti

(ANSA) - CANDIDONI (REGGIO CALABRIA), 3 SET - Due persone, di cui sono state rese note soltanto le iniziali, C.S, di 40 anni, e P.S., di 44, sono state arrestate dalla polizia di Stato dopo essere state sorprese, nel territorio di Candidoni, mentre viaggiavano lungo la carreggiata sud dell'A2, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, a bordo di un'automobile in cui erano stati nascosti 50 chilogrammi di hashish, divisi in 50 panetti.

L'operazione che ha portato ai due arresti é stata condotta dal personale del Commissariato di Gioia Tauro nell'ambito del dispositivo di controllo del territorio "Petrace".

La droga era nascosta nel vano portabagagli della vettura sulla quale viaggiavano C.S e P.S, che sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e trasporto illeciti di sostanza stupefacente, con l'aggravante dell'ingente quantitativo.

Per i due arrestati la Procura della Repubblica di Palmi ha disposto la custodia cautelare in carcere.