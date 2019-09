Torna 'Musica contro le mafie'

(ANSA) - CATANZARO, 2 SET - Organizzata dall'associazione Musica contro le mafie, della rete di Libera, ritorna per il decimo anno consecutivo il concorso nazionale "Premio Musica contro le mafie" che sostiene e valorizza la musica socialmente impegnata. Tema di questa edizione è #Oltreiconfini. Un invito a stimolare un pensiero preciso, verso un mondo senza barriere, senza divisioni di credo e di razza, senza poteri che oscurino cuori e menti. La creatività che stimola il desiderio di cercare l'unione nella diversità e farsi portatrice di un cambiamento profondo "guidato dalla musica" con gli artisti in prima linea.

Dal 2 settembre è possibile iscriversi gratis dal sito https://www.musicacontrolemafie.it/10edizione. Per avere informazioni sull'iniziativa basta scrivere all'indirizzo mail premio10@musicacontrolemafie.it La partecipazione è a titolo gratuito e ha come obiettivo, spiegano gli organizzatori, "un'accurata selezione di realtà artistiche con una spiccata sensibilità per i temi sociali e dell'antimafia".