In casa pistola e munizioni, denunciato

(ANSA) - DASA' (VIBO VALENTIA), 31 AGO - Una pistola a salve priva del tappo rosso, alcune centinaia di cartucce di vario calibro e della polvere pirica. E' il materiale trovato e sequestrato a Dasà dagli agenti del Commissariato di Ps di Serra San Bruno che anno denunciato in stato di libertà un uomo, con precedenti di polizia, con l'accusa di detenzione illegale di armi, munizioni e sostanze esplodenti e ricettazione.

I poliziotti, nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari, hanno controllato un terreno con annessi fabbricati di proprietà della persona denunciata in località Portaro di Dasà. All'interno del sottotetto di una stanza, adibita a ricovero di attrezzi, sono state trovate 32 cartucce per fucile e 52 per pistola assieme a due latte contenenti polvere da lancio. La perquisizione, estesa anche ad altri locali, ha portato alla scoperta di altre tre cartucce per fucile calibro 12, la pistola e altre due cartucce calibro 9.