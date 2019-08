A Rende una scuola di arti visive

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 31 AGO - Ripartiranno ad ottobre le attività di "Nero su Bianco", scuola di arti visive con sede a Rende. Ideata da Alessandra Lucanto e Sante Mazzei con l'intento di creare sul territorio un percorso formativo serio e all'avanguardia per tutti coloro che amano le arti visive, la scuola si appresta ad intraprendere il suo terzo anno di attività. "Nero Su Bianco" ha ricevuto consensi e apprezzamenti da parte dei creativi di tutta la Calabria e delle regioni limitrofe. Persone di tutte le età l'hanno resa un'importante fucina di idee e di opere d'arte.

La novità del nuovo anno di attività sarà il corso di "Sceneggiatura per fumetti" che sarà tenuto da un grande esperto del settore, Francesco Polizzo, in arte "Paul Izzo". I nuovi percorsi formativi saranno sette e interesseranno gli ambiti del fumetto, dell'illustrazione, della concept art e della sceneggiatura, senza trascurare quanti desiderano apprendere le basi del disegno e i più piccoli, che potranno seguire un corso a loro dedicato.