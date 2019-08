Si perdono in sentiero montano, trovati

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 30 AGO - Si erano avventurati in mattinata lungo il sentiero montano del "Trecciolino", a Palmi, ma dopo qualche ora si sono resi conto di essersi smarriti, finendo in mezzo ai rovi. Tre escursionisti settantenni in vacanza nella zona, una coppia di genovesi e una loro amica originaria di Palmi ma residente anche lei nel capoluogo della Liguria, si sono rivolti al 112 per chiedere aiuto.

Il carabiniere della Centrale operativa che ha raccolto la loro richiesta ha immediatamente attivato la procedura per la ricerca dei dispersi, mantenendo il collegamento telefonico con i tre e riuscendo così a installare un'app che ha reso possibile la loro geolocalizzazione. Una volta individuata la zona in cui si trovavano gli anziani escursionisti, in località Scrisi, i militari intervenuti si sono calati circa 100 metri al di sotto del sentiero e hanno recuperato i tre dispersi. Buone le loro condizioni di salute, fatto salvo lo spavento.