Calabria:Ferrara,no a stessa intesa Roma

(ANSA) - CATANZARO, 29 AGO - "Leggo ancora oggi auspici di una possibile alleanza fra Pd e M5s in Calabria per le prossime regionali". L'eurodeputata pentastellata, Laura Ferrara, "chiarisce ancora una volta - é detto in un comunicato - la linea del Movimento 5 stelle, partendo da ciò che sta accadendo a livello nazionale".

"Il nuovo Governo - sostiene Laura Ferrara - è sicuramente una buona occasione per continuare a portare avanti i nostri punti programmatici e sapere che alla guida ci sia Giuseppe Conte mi rassicura e mi inorgoglisce. Abbiamo sempre detto di essere oltre le destre e le sinistre e lo stiamo dimostrando ancora una volta, a dispetto di chi in questi anni ha sempre cercato di attribuirci ideologie che non ci appartengono.

Abbiamo valori e principi che devono sempre guidarci senza alcun tentennamento e senza cedere ad alcuna valutazione opportunistica. Sperare però che in Calabria si possa realizzare ciò che in queste ore va delineandosi a Roma è improbabile".