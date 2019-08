Sequestrati alimenti privi tracciabilità

(ANSA) - SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA), 27 AGO - I carabinieri forestale, nel corso di un controllo nel mercato comunale di Serra San Bruno, hanno sequestrato 60 chilogrammi di prodotti alimentari.

I militari, con il supporto del Servizio veterinario e igiene degli alimenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, hanno accertato che due commercianti detenevano ed esponevano per la vendita alimenti privi di qualsiasi documento o etichetta in grado di garantirne la tracciabilità. Sequestrati 25 chilogrammi di formaggi, 33 di insaccati (salsicce, 'nduja, capocollo) e 3,8 di ventricelle di stocco essiccate, per un valore complessivo di mercato di alcune migliaia di euro. Agli ambulanti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 3 mila euro.