Taglio abusivo faggi, cinque denunciati

(ANSA) - ROTA GRECA (COSENZA), 26 AGO - Cinque persone sono state denunciate a Rota Greca dai carabinieri forestale con l'accusa di essersi rese responsabili di un taglio abusivo di alberi di faggio.

Le denunce sono scaturite da un controllo eseguito dai militari della Stazione di Montalto finalizzato alla tutela degli ecosistemi boschivi. Tre dei denunciati, operai di un'impresa boschiva locale, sono stati sorpresi mentre caricavano su un mezzo pesante settanta quintali di legname che avevano appena tagliato. Le indagini hanno poi portato all'identificazione del proprietario del lotto boschivo in cui é avvenuto il taglio degli alberi e del titolare dell'impresa, denunciati, insieme agli operai, alla Procura della Repubblica di Cosenza con l'accusa di taglio abusivo e danneggiamento in assenza di autorizzazione paesaggistica ambientale e deturpamento di bellezze naturali.

Per nascondere le tracce del reato erano state occultate alcune delle ceppaie affioranti dal terreno, ricoprendole con terriccio e fogliame.