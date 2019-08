Boom presenze turisti montagna Mendicino

(ANSA) - MENDICINO (COSENZA), 26 AGO - É la meta di tanti cosentini in cerca di refrigerio dalla calura estiva ma anche di turisti e viaggiatori in estate e non solo. Anche in questa stagione il fresco di Monte Cocuzzo, la montagna che si staglia nel territorio di Mendicino, ha dato ospitalità a tante persone che hanno deciso di trascorrere le loro giornate in questo incontaminato angolo di Calabria.

A metà via tra l'area urbana, le Serre Cosentine e la costa tirrenica, grazie alla sua natura incontaminata Monte Cocuzzo è stato invaso da quanti hanno voluto godere della bellezza dei luoghi e dei servizi anche di ristorazione presenti nell'area picnic.

In tanti si sono spinti fino alla vetta del Monte per poter osservare il tramonto del sole sul Mar Tirreno e, nelle belle giornate di quest'estate, finanche ammirare sullo sfondo le Isole Eolie.

"Il lavoro di promozione del territorio svolto in questi anni - dice il sindaco, Antonio Palermo - sta producendo ormai frutti visibili".