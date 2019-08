Successo concerto Bandabardò a Verbicaro

(ANSA) - VERBICARO (COSENZA)CATANZARO, 24 AGO - Oltre cinquemila persone hanno invaso corso Umberto e tutto il centro storico di Verbicaro per il concerto della "Bandabardò", il gruppo rock-folk fiorentino che ha chiuso la prima edizione di "ApiCultura Festival".

Protagoniste per due giorni della manifestazione, organizzata all'associazione "Prosit" in partenariato con il Comune, l'Arsac e la Coldiretti Calabria, sono state le api. La direzione tecnico-artistica del concerto della "Bandabardò" è stata affidata alla "Show Net" del promoter Ruggero Pegna, che ha premiato il gruppo musicale per la sua lunga storia, già festeggiata con il venticinquennale lo scorso anno, con il "Riccio d'Argento" del suo Festival "Fatti di Musica", assegnato in 33 edizioni ai migliori live d'autore di ogni stagione".

"La Bandabardò - ha detto Pegna - era un sogno del sindaco di questo accogliente paese calabrese, Francesco Silvestri, e di tutta la Prosit, che ringrazio per l'impegno e la precisione".