Crotone, ingaggiato Maxi Lopez

(ANSA) - CROTONE, 23 AGO - Il Crotone ha messo sotto contratto per un anno l'attaccante argentino Maxi Lopez.

Il calciatore, 35 anni, nel suo curriculum vanta 215 presenze nella massima serie italiana e 46 reti. Ha giocato con Barcellona e Milan, ed ha collezionato numerosi trofei: una Champions League, 2 volte campione di Spagna e 3 d'Argentina.

Nella scorsa stagione ha giocato in Brasile, col Vasco da Gama, andando a segno 9 volte in 24 occasioni.

Il neo attaccante rossoblù ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2020 stamane nella sede del Club, alla presenza del presidente Gianni Vrenna e del Dg Raffaele Vrenna.