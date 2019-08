Crotone: Stroppa, qualità contro la Samp

(ANSA) - CROTONE, 17 AGO - "Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà la Samp e giocheremo per passare il turno". Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, non nasconde la sua ambizione per la gara di Coppa Italia domani in casa. "La Samp - aggiunge - è un bel test. Vorrei non vedere errori di attenzione o la superficialità che hanno caratterizzato la gara con l'Arezzo.

Sono contento di poter fare un'altra partita vera prima del campionato e un avversario importante ci dà la possibilità di migliorare la concentrazione ed i dettagli. Possiamo metterli in difficoltà ma per farlo è imprescindibile alzare l'asticella dell'attenzione. fisicamente stiamo meglio,con una settimana in più di lavoro. Ci teniamo a passare il turno, giochiamo per vincere con il massimo rispetto dell'avversario".