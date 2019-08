In fiamme collina, evacuato un residence

(ANSA) - COPANELLO (CATANZARO), 14 AGO - Incendio di arbusti, macchia mediterranea e zona boscata a Copanello di Stalettì, sul litorale ionico del catanzarese, in corrispondenza del costone della collina a ridosso di un residence turistico. Disagi per la circolazione sulla strada statale 106 che conduce a Soverato.

Sul posto per tentare di circoscrivere e domare il rogo stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. In via precauzionale sono state evacuate le abitazioni del residence e alcune costruzioni che si trovano nelle vicinanze a causa del veloce propagarsi delle fiamme alimentate dal vento. In azione oltre agli operatori a terra e un mezzo aereo del reparto volo di Lamezia Terme.