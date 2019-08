Auto contro guardrail su A2,morto 20enne

(ANSA) - COSENZA, 12 AGO - Un giovane di 20 anni, Marco Calderaro, è morto in un incidente avvenuto lungo l'autostrada A2, nelle vicinanze dello svincolo di Montalto Uffugo. Il giovane, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi contro il guardrail.

Calderaro giocava nella squadra di calcio dilettantistica dello Scalea.