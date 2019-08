In fiamme fienile, accertamenti su cause

(ANSA) - MAGISANO (CATANZARO), 10 AGO - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha distrutto, nella notte, un fienile in località Serre di Magisano. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna.

In fumo oltre alla struttura, costituita da pareti in legno e copertura in lamierato, anche le balle di fieno che si trovavano all'interno. Il rogo ha coinvolto arbusti, sterpaglie e macchia mediterranea. L'intervento dei vigili, che si è protratto per circa cinque ore, è valso all'estinzione dell'incendio evitando il propagarsi delle fiamme ad alcuni capannoni situati a poca distanza dal fienile.

Accertamenti in corso anche da parte dei carabinieri accorsi sul posto per risalire all'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.