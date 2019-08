Scoperta piantagone droga, un arresto

(ANSA) - LIMBADI (VIBO VALENTIA), 7 AGO - Una coltivazione con oltre 1.100 piantine di canapa indiana è stata scoperta a Limbadi dai carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari P.B., di 34 anni, incensurato.

I militari, dopo avere individuato la piantagione con esemplari tutti in avanzato stato di fioritura di un'altezza variabile tra il metro e settanta e i due metri, si sono appostati e hanno sorpreso il trentaquattrenne.

Il terreno utilizzato per la coltivazione, suddiviso su più terrazzamenti, era interamente contornato da una siepe che costituiva una vera e propria barriera e le piantine messe a dimora venivano innaffiate grazie ad un sistema che consentiva il prelievo e l'utilizzo delle acque di un vicino corso d'acqua.

La sostanza stupefacente prodotta dalla piantagione avrebbe potuto fruttare, se immessa sul mercato, circa un milione di euro.