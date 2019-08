Scontro frontale tra due auto, un morto

(ANSA) - SAN PIETRO IN GUARANO (COSENZA), 7 AGO - Un uomo di 73 anni, Francesco Granata, di Celico, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 107 nel comune di San Pietro in Guarano.

Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e, nell'impatto, sono rimaste gravemente ferite altre due persone. Una di loro è stata trasportata, in gravissime condizioni, nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza con l'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le ambulanze del 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas per regolare la viabilità.