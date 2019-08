Convenzione ministero-Gdf su sanità

(ANSA) - CATANZARO, 7 AGO - E' stato siglata stamani, nella sede del Comando generale della Guardia di finanza, dal Ministro della Salute Giulia Grillo e dal comandante generale del Corpo gen. Giuseppe Zafarana, una convenzione relativa alle attività che le Fiamme gialle calabresi svolgeranno a contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione, nella Regione, del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.

In particolare, il Commissario ad acta della Regione Calabria, nonché gli eventuali commissari straordinari e commissari straordinari di liquidazione, si potranno avvalere della Guardia di finanza laddove, è scritto in una nota, "nel corso della loro attività, vengano a conoscenza di irregolarità e violazioni commesse a danno delle risorse pubbliche destinate al sistema sanitario calabrese".