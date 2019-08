A Cosenza area giochi plastica riciclata

(ANSA) - COSENZA, 7 AGO - Un'area giochi completamente in plastica riciclata, nel centro storico di Cosenza, tra il quartiere Spirito Santo e i Bocs Art. E' quanto realizzato, nell'ambito di Ciclopolitana, progetto centrato sulla sostenibilità ambientale fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, con le forniture di Idea Plast, azienda che ha fatto della realizzazione di arredi e manufatti in plastica riciclata il proprio core business.

Per realizzare le strutture dell'installazione - prima del genere in Calabria - che compongono l'area gioco è stato utilizzato un quantitativo di plastica corrispondente a 36.181 vasetti utilizzati per il confezionamento degli yogurt. Nel dettaglio, l'equivalente di 34.363 vasetti è stato trasformato nella torre e nello scivolo, il resto, pari a 1.818 vasetti, è stato invece utilizzato per la realizzazione dei giochi a molla.

Pavimento in gomma antitrauma, giochi, torri e due scivoli sono stati prodotti con plastica proveniente dalla raccolta differenziata.