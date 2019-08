Multipla fuori strada,2 morti e 4 feriti

(ANSA) - LONGOBUCCO (COSENZA), 6 AGO - Due persone sono morte ed altre 4 sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Longobucco, nel Cosentino. I sei viaggiavano su un'auto multipla che per cause in corso di accertamento, è finita in una scarpata mentre transitava sulla strada del "Macrocioli". Il conducente è morto sul colpo mentre l'altra vittima è deceduta mentre stava per essere trasportata nell'ospedale di Cosenza con l'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rossano ed i medici del 118.