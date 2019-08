Facile.it, a Crotone Rc auto più cara

(ANSA) - CATANZARO, 6 AGO - A luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo in Calabria era pari a 685,27 euro. E' quanto si rileva dai dati resi noti dall'Osservatorio Rc auto di Facile.it. Dal confronto dei premi offerti dalle compagnie assicurative esaminate emerge - è spiegato nell'analisi - che Crotone è la città calabrese con il prezzo più alto per assicurare un'auto nonostante si sia in prima classe di merito. In pratica nella città di Pitagora la miglior tariffa è pari a 339,05 euro, vale a dire il 18,2% in più rispetto a quella rilevata per gli automobilisti più virtuosi residenti a Catanzaro e Cosenza (286,90 euro).

Anche se per pochissimo, alle spalle di Crotone si trova Vibo Valentia, dove la migliore offerta disponibile è di 336,24 euro.

Al terzo posto c'è Reggio Calabria (304,07 euro).