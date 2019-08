Dosi cocaina nello zaino, un arresto

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 6 AGO - Era in procinto di prendere un bus diretto in Svizzera con 22,30 grammi di cocaina. Un presunto pusher, Pasquale Gigliotti, di 38 anni, è stato arrestato dai finanzieri del Nucleo mobile del Gruppo di Lamezia Terme con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A trovare la droga, nascosta nel bagaglio che l'uomo aveva con sé è stato il cane antidroga "Argus" che ha segnalato ai finanzieri qualcosa di sospetto all'interno di uno zaino.

Assieme alla cocaina, che era stata già suddivisa in dosi, è stato trovato anche un bilancino elettronico.

A carico del presunto pusher è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto giornaliero di uscita dalla propria abitazione nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6.30.