Circuito Cai sentieri Parco biodiversità

(ANSA) - CATANZARO, 5 AGO - I sentieri del Parco della Biodiversità Mediterranea entrano a far parte dei circuiti del Club Alpino Italiano. Nell'ambito di una convenzione con la Provincia di Catanzaro, l'associazione ha tracciato nel Parco un percorso lungo un anello principale di 6.5 chilometri da cui si snodano anelli secondari di collegamento percorribili in base a diversi livelli di difficoltà.

"L'intera sentieristica, dalla torretta del vecchio acquedotto cittadino attraverso la Valle dei Mulini fino al canyon della Fiumarella - affermano il presidente della Provincia Sergio Abramo e il presidente del Parco Michele Traversa - è stata oggetto di un'attività di sistemazione con la rimozione di pietre e rami lungo il tracciato ricompattando il piano di calpestio dei sentieri e realizzando dei deviatori per la canalizzazione e lo smaltimento delle acque piovane. Gli appassionati potranno ammirare le querce secolari, le cascatelle, i ruderi dei vecchi mulini, il canyon e il geosito delle antiche miniere di barite.