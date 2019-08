In fiamme discarica gomme a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 3 AGO - Un incendio è scoppiato, per cause che sono in corso di accertamento, a Crotone, all'interno di due capannoni abbandonati e utilizzati come discarica abusiva di copertoni usati. Il rogo è avvenuto in località Poggio Pudano.

Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco che hanno operato con l'ausilio di quattro automezzi. Il rogo ha provocato un'intensa nuvola di fumo nero e acre visibile da tutta la città e che ha destato non poca preoccupazione tra i residenti. In tanti tra gli abitanti della zona interessata, infatti, hanno telefonato intasando le linee del centralino della sala operativa del 115.

I vigili del fuoco, dopo due ore di lavoro, sono riusciti a mettere sotto controllo l'intera zona.