Incendio in laboratorio Arpacal

(ANSA) - SELLIA MARINA (CATANZARO), 1 AGO - Un incendio è divampato la notte scorsa nella sede dell'Arpacal nel quartiere Lido. Le fiamme hanno interessato un laboratorio analisi. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco ed i carabinieri. Ingenti i danni al laboratorio interessato dal rogo con l'annerimento delle pareti nei locali adiacenti dovuto al fumo. Danni che l'Arpacl stima in milioni di euro. "Ringrazio il personale dei vigili del fuoco e dei carabinieri - ha detto il direttore generale dell'Arpacal Domenico Pappaterra - così come il nostro personale immediatamente accorso, che si è prodigato per impedire che l'incendio si propagasse oltre. Nelle more del ripristino del laboratorio, ho chiesto agli altri dipartimenti provinciali uno sforzo in più per supportare il dipartimento di Catanzaro. Appena avremo un quadro dettagliato dei danni, chiederò al presidente della Regione Mario Oliverio, un contributo straordinario per l'acquisito delle nuove strumentazioni".