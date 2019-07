Blitz Cc-Gdf anticontraffazione a Vibo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 31 LUG - Una denuncia in stato di libertà e 22 mila euro di sanzioni amministrative elevate. E' il bilancio del blitz congiunto dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo nell'ambito dei servizi del piano provinciale "Estate sicura 2019".

I militari hanno effettuato una serie di controlli in diverse attività commerciali di proprietà di alcuni cittadini di nazionalità cinese nei confronti dei quali sono state rilevate delle violazioni.

La persona denunciata è un cittadino di nazionalità cinese di 41 anni residente a Serra San Bruno, ritenuto responsabile dei reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e privi di marcatura CE e riciclaggio. Nella circostanza è stato sequestrato un ingente quantitativo, quasi 15mila prodotti, di articoli floreali e casalinghi, utensileria e oggettistica per un valore di oltre 17 mila euro.