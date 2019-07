Toninelli riapre 'strada del mare'

(ANSA) - JOPPOLO (VIBO VALENTIA), 29 LUG - Il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli ha partecipato alla cerimonia di riapertura del tratto Joppolo-Coccorino della strada provinciale 23, denominata "Strada del Mare". Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco Carmelo Mazza, l'assessore regionale Roberto Musmanno e l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini. Musmanno ha ricordato "come la Regione, che non ha responsabilità in infrastrutture stradali, ha messo in campo tutte le proprie risorse umane e finanziarie per cercare di assicurare una rapida risoluzione del problema". Simonini ha ricordato "che sul tema viabilità, sono previsti fondi per 30 miliardi a livello nazionale di cui il 52% per Sud e Isole". La spesa prevista per la Calabria è di circa 3 miliardi. "È un giorno felice - ha detto Toninelli - perché riapriamo una strada importantissima per il turismo calabrese e principale via di collegamento lungo la costa fra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria".