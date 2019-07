Di Maio, "partito unico" vuole la crisi

(ANSA) - CATANZARO, 29 LUG - "Il 'partito unico' non vede l'ora di far cadere il governo, perché a settembre si vota il taglio dei parlamentari". Lo ha detto Luigi Di Maio, a Cosenza, parlando agli attivisti e il cui audio è stato pubblicato su LaCnews24. "Da un punto di vista mio, che mi sto prendendo i vaffanculo perché sono tacciato di essere quello che fa gli accordi, l'amico di Salvini, a me aiuterebbe pure, tanto resto capo politico. Ma penso ai risultati da ottenere da qui a dicembre: taglio del cuneo fiscale, riduzione canore Rai, acqua pubblica, taglio dei parlamentari".