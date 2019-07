Agente libero dal servizio salva bimbo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 29 LUG - Un agente di polizia fuori servizio ha salvato dall'annegamento un bambino di 7 anni. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri a Bivona, frazione marina del comune di Vibo Valentia.

Il bambino, mentre stava facendo il bagno, è stato risucchiato verso il largo dalle onde. L'agente Domenico Barbuto, in servizio alla Polizia stradale, ha sentito le grida di richiesta aiuto del piccolo e si è gettato in mare. Il poliziotto, che è anche un sub esperto, ha raggiunto il bambino e dopo averlo afferrato lo ha riportato a riva.

Per il bambino, subito abbracciato dalla madre, tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica.