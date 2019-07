A Cosenza progetto contro emarginazione

(ANSA) - COSENZA, 29 LUG - Dormivano a terra perché troppo poveri per permettersi un letto. A quattro bambini figli di una coppia di italiani, sono stati consegnati due lettini a castello dove poter riposare e sognare un domani migliore. È successo a Cosenza grazie al progetto "Risposta". Il progetto, promosso dall'associazione Sostegno Amico, è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e vede la partecipazione di altre sette realtà sociali (ALT - Associazione Lotta Tumori, Arcifisa, Associazione Franco Loise, Associazione Rosanna Spina Vestire gli Ignudi, Auser Cosenza, Banco Alimentare Calabria, Cooperativa Don Bosco).

L'obiettivo del progetto è far uscire dall'emarginazione sociale le persone in condizione di povertà. Al momento sono state prese in carico 158 persone; 17 le visite mediche e specialistiche effettuate (odontoiatriche, oculistiche, ortopediche) e 80 utenti orientati al lavoro. In vista della stagione autunnale sono in programma acquisti di kit per la scuola e di scarpe e giubbini per donne, bambini e ragazzi.