Di Maio a Cosenza per assemblea M5S

(ANSA) - COSENZA, 28 LUG - Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, è arrivato a Cosenza dove, nell'auditorium "Guarasci" del liceo classico Telesio incontrerà gli attivisti per l'assemblea regionale "Riorganizziamoci Calabria". Le vie di accesso all'auditorium, nel centro storico della città, sono chiuse e possono accedere solo gli attivisti che si sono accreditati su un forum chiuso giorni fa. L'assemblea è iniziata e secondo alcuni esponenti 5 Stelle, all'interno serpeggiano malumori per le votazioni già espresse sulla piattaforma Rousseau in merito alla riorganizzazione del Movimento. Circa 200, è stato riferito, le persone che stanno seguendo l'assemblea. Ad attendere il leader politico e ministro del Lavoro, un gruppo di lavoratori appartenenti al settore comunicazione, tenuti, assieme ai giornalisti, ad alcune centinaia di metri dall'ingresso. "Certezze per i dipendenti Abramo c.c. Vere tutele e dignità per il mondo TLC", è scritto su uno degli striscioni esposti dai lavoratori che sperano di incontrare Di Maio.